Lucy Hale protagonista insieme a Luke Newton del thriller sci-fi White Mars girato a Cinecittà

si unirà anel cast principale delfantascientifico, attualmente in produzione presso gli studi die che verràinteramente in un ambiente virtuale, in realtà aumentata. “Ambientato in un isolato centro di ricerca in Antartide,segue la microbiologa Sammie () e Leo () mentre lottano per salvare i loro compagni di equipaggio da un’entità malvagia il cui unico intento è quello di sterminarli tutti“, recita così una prima sinossi non ufficiale del film. Il film è diretto da Martin Owen e scritto da Matt Mitchell, Vicki Sargent e Roo Berry. Matt Williams della Future Artists Entertainment sarà il produttorea Neil Jones, Steve Griffith e Steve Jelley della Singularity Entertainment.aveva affermato in una dichiarazione di qualche giorno fa: “è un’esperienza psicologica da brivido e sono così emozionata di girarla nei teatri di posa dia Roma.