Nuove residenze universitarie da Padova a Napoli | Cdp R A Praemia e Camplus investono 78 mln

Reim Italy,e Cdp Real Asset lanciano una piattaforma nazionale di investimento immobiliare nel settore delle. Lo scopo, spiega una nota, è quello di contribuire alla riduzione del divario esistente tra domanda e offerta ricettiva nel comparto dello student housing in Italia, in piena collaborazione con gli atenei di riferimento. L’operazione consiste nel contestuale avvio dei due fondi “Sviluppo” e “Long Term”, gestiti daReim Italy Sgr: il primo per la creazione die il secondo finalizzato ad attrarre risorse dal mercato ingià operative, per complessivi 100 milioni di investimento e 900 posti letto. In entrambi i casi la gestione degli studentati sarà affidata a. Il fondoSviluppo beneficerà della partecipazione fino al 50% del Fondo Nazionale per l’Abitare Sociale promosso e gestito da Cdp Real Asset Sgr.