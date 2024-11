Quotidiano.net - Borsa: Asia contrastata e future in rosso dopo Powell su tassi

Borse contrastate ine nel Pacifico nell'ultima seduta della settimana, con iinsull'Europa e su Wall Streetche il numero uno della Fed Jeromeha detto di non avere fretta nel tagliare i. Tokyo ha guadagnato lo 0,28%l'aumento migliore delle stime del Pil trimestrale, salito dello 0,9% su base annua contro lo 0,7% previsto, mentre soffre Shanghai (-1,45%), ancora aperta insieme a Hong Kong (+0,07%) e Singapore (+0,14%), chiusa Mumbai per festività. Contrastate Taiwan (+0,12%), Seul (-0,08%) e Sidney (+0,74%). Rallenta la produzione industriale in Cina in ottobre (+5,3% contro il +5,5% atteso), mentre sale su base annua oltre le stime il Pil trimestrale del regno Unito (+1% contro il +0,1% previsto). In arrivo l'inflazione in Francia e in Italia e le stime economiche dell'Ue.