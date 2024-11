Lapresse.it - Ue, martedì Fitto e Ribera sulla graticola. È l’ora dei veti incrociati tra i gruppi

È braccio di ferro nella maggioranza alla vigilia delle audizioni dei sei vicepresidenti.è il momento clou anche se il giorno del giudizio sarà solo mercoledì.delle commissioni del Parlamento europeo verranno messi i commissari scelti per il ruolo di vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea. Alle 9 è atteso sul banco della commissione Sviluppo regionale il candidato italiano Raffaele, assieme all’Alta rappresentante per la politica estera, la liberale estone Kaja Kallas. Nel primo pomeriggio è la volta della socialista romena Roxana Minzatu, con delega alle persone, competenze e preparazione, e del francese liberale Stéphane Séjourné, alla prosperità e la strategia industriale, e la sera sarà la volta della socialista spagnola Teresa, vicepresidente esecutivo per la transizione pulita, giusta e competitiva, e la popolare finlandese Henna Virkkunen, col portafoglio per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.