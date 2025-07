Crollo a Torre del Greco Diego non ce l’ha fatta | aveva 64 anni

Una tragedia che scuote Torre del Greco: un’esplosione improvvisa ha provocato il crollo di un’abitazione, portando via la vita di Diego Olimpiade, un uomo di 64 anni. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile perdita. In momenti così drammatici, il senso di vicinanza e solidarietà diventa più forte che mai, ricordandoci l’importanza di stare uniti di fronte alle calamità.

Tragedia nel cuore di Torre del Greco, dove una violenta esplosione ha causato il crollo parziale di un’abitazione e la morte di un uomo di 64 anni. La vittima è Diego Olimpiade, 64 anni, residente in un immobile singolo situato a ridosso di un palazzo più grande, in una zona densamente abitata della città. Crollo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Crollo a Torre del Greco, Diego non ce l’ha fatta: aveva 64 anni

