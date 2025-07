sarzana partenza da brividi contro forte

L’Hockey Sarzana si prepara a vivere un emozionante debutto nella stagione 2025-2026, con una sfida al cardiopalma contro il Forte dei Marmi al “PalaTori”. La squadra affronta questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante della propria storia. Una stagione ricca di sfide e sorprese attende i nostri atleti, pronti a dimostrare il loro valore su ogni campo.

Si riparte. L’Hockey Sarzana si prepara alla diciassettesima stagione in serie A1 debuttando al “PalaTori“ di piazza Terzi sabato 11 ottobre contro il Forte dei Marmi. E’ uscito ieri il calendario della stagione 2025-2026 che vedrà al via oltre ai sarzanesi Monza, Bassano, Giovinazzo, Valdagno, Breganze, Follonica, Forte dei Marmi, Cgc Viareggio, Grosseto, Castiglione, Lodi, Trissino, Novara. Primo esame per i ragazzi del confermato tecnico Sergio Festa contro il Forte dei Marmi quindi trasferta a Follonica squadra in parte rinnovata guidata da Sergio Silva, che conta sempre sullo zoccolo duro dei giocatori maremmani Francesco Banini, Davide Banini, Federico Pagnini e sugli arrivi di Andrea Fantozzi e dell’ argentino, ex Novara, Marcos Vega. 🔗 Leggi su Lanazione.it