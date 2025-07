Estra ecco lo staff tecnico Tra conferme e arrivi

Luca Civinini rappresenta un gradito ritorno in casa Pistoia Basket per un allenatore che si è distinto per la sua competenza e passione. Con queste nuove conferme e arrivi, lo staff tecnico biancorosso si prepara a scrivere un altro capitolo di successi, consolidando le fondamenta della squadra mentre accoglie con entusiasmo le novità che promettono di portare energia e nuove strategie sul parquet.

Lo staff tecnico biancorosso a metà tra il cambiamento e la continuità. Il cambiamento è rappresentato dai due assistenti che affiancheranno il coach Tommaso Della Rosa che saranno Luca Civinini e Alessandro Zamparini. La continuità è data dalle riconferme del preparatore atletico Luca Tasselli e il fisioterapista Leonardo Natali. Per la precisione Luca Civinini rappresenta un gradito ritorno in casa Pistoia Basket per un allenatore che si è fatto le ossa nel settore giovanile biancorosso per poi essere stato inserito, a più riprese, all'interno dello staff della prima squadra sia in serie A che in A2.

