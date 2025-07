Caldo 20 città in bollino rosso venerdì | ecco quali sono

L’Italia si prepara a vivere un venerdì da record, con oltre 20 città in bollino rosso e il caldo torrido che mette a dura prova le energie di tutti. Ma non temete: il weekend porterà qualche sollievo, con meno città sotto massima allerta. Scoprite quali località sono più esposte e come affrontare questa calura estiva nel modo migliore. Ecco tutti i dettagli per orientarvi al meglio in queste giornate da bollino rosso.

L’ Italia è ancora stretta nella morsa del caldo torrido. In 20 città nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, c’è il massimo livello di allerta con il bollino rosso del ministero della Salute. Ma sono previsti miglioramenti delle temperature nel weekend: già sabato le città in bollino rosso saranno 15, cinque in meno. Ecco tutti i dettagli. Caldo, le città in bollino rosso il 4 luglio. Ancona. Bologna. Bolzano. Brescia. Campobasso. Firenze. Frosinone. Genova. Latina. Milano. Palermo. Perugia. Rieti. Roma. Torino. Trieste. Verona. Viterbo. Le città in bollino rosso sabato 5 luglio. Ancona. Bologna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, 20 città in bollino rosso venerdì: ecco quali sono

