David Juve LIVE | il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Scopri il racconto emozionante della prima giornata di Jonathan David con la Juventus! Dal suo atterraggio in Italia alle visite mediche e alla firma del contratto, ogni momento è stato un passo importante per il nuovo attaccante bianconero. Un debutto entusiasmante che segna l’inizio di una nuova avventura. Ecco tutto ciò che c’è da sapere, con foto e video esclusivi…

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l’atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L’attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve LIVE: il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

