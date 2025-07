negro di m poi calci e pugni blitz razzista su un bus di roma centro

Un episodio inquietante di violenza e razzismo scuote Roma: un uomo di colore vittima di un vile pestaggio da parte di un gruppo di giovani italiani, che prima lo insultano e poi passano alle vie di fatto, rubandogli anche effetti personali. Un gesto che ci ricorda quanto sia ancora urgente combattere ogni forma di discriminazione e odio per costruire una società più giusta e solidale. I carabinieri hanno...

Roma, 4 luglio 2025 – " Negro di m. Ti uccido, so dove abiti”. Erano in 4 contro uno e dalla violenza verbale sono passati a quella fisica. Un gruppetto di ragazzi italiani hanno aggredito un uomo di colore su un autobus nel centro di Roma: l’hanno prima accerchiato additandolo con epiteti razzisti, poi l’hanno preso a calci e pugni, prima di r ubargli l’orologio e il telefono. Fortunatamente non l’hanno fatta franca. I carabinieri li hanno rintracciati grazie a sistemi di videosorveglianza e per loro sono scattate quattro misure cautelari. Uno di loro, 21 anni, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, gli altri tre, tutti maggiorenni (19-20 anni), sono sottoposti a obbligo di dimora con il divieto di lasciare la loro casa di notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net