Dove vedere in tv Errani Paolini-Chan Krejcikova Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming il grande match di Wimbledon 2025 tra Sara Errani, Jasmine Paolini, Barbora Krejcikova e Hao-Ching Chan. Dopo grandi vittorie, le nostre campionesse sono pronte a sfidare la coppia avversaria per conquistare un posto negli ottavi. Vuoi conoscere orari, programmi e modalità di visione? Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante sfida!

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo all’indomani della vittoria in due set su BucsaKato e affrontano la temibile coppia composta dalla ceca Barbora Krejcikova e la taiwanese Hao-Ching Chan al secondo turno di Wimbledon 2025. In palio un posto agli ottavi contro chi si aggiudicherà la sfida tra le americane DolehideKenin e le wild card britanniche McDonaldXu. ErraniPaolini, reduci da una strepitosa stagione su terra battuta in cui hanno centrato la doppietta Roma-Parigi, si cimentano su una superficie sulla carta meno favorevole ma che le ha comunque viste raggiungere la finale un paio di settimane fa a Berlino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

