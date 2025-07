precariato nella scuola raddoppiato in 10 anni nonostante i concorsi continui

Il precariato nella scuola italiana ha subito un’impennata inaspettata: in soli dieci anni, i lavoratori precari – insegnanti e ATA – sono più che raddoppiati, nonostante continui lo svolgimento dei concorsi. Un fenomeno che Giuseppe D’Aprile, segretario della Uil Scuola, definisce “un’emergenza sociale”. I dati del ministero confermano questa realtà allarmante, con oltre 232.000 supplenze nel 2023-24. È ormai evidente che il sistema necessita di riforme profonde per garantire stabilità e qualità all’istruzione.

In dieci anni il personale precario della scuola – insegnanti e Ata – è più che raddoppiato. "È un'emergenza sociale", grida il segretario nazionale della Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile, esaminando i dati diffusi dal ministero dell'Istruzione e del Merito sul precariato scolastico nel 2023-24. Lo scorso anno i contratti di supplenza per i docenti hanno toccato la cifra record di 232.472 di cui 177.101 su cattedre intere e 53.371 su spezzoni orari. Anche tra il personale Ata si registra una crescita significativa, con 53.457 supplenze complessive, 3.036 in più rispetto all'anno precedente. Un aumento che – a onor del vero – non si è verificato tra maestri e professori perché in quel caso vi è stata una diminuzione di circa duemila precari.