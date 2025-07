Paolo Belli in concerto a Pompei con il tour estivo 2025

Preparati a vivere una serata indimenticabile con Paolo Belli, il grande artista che celebra oltre 35 anni di musica e successi. Il suo tour estivo 2025 porta il ritmo e l’energia nelle piazze italiane, tra cui Pompei, dove domenica 6 luglio alle 21.00 in Piazza Schettini ti aspetta un concerto di pura musica vera e coinvolgente. Non mancare a questa festa musicale all'aperto, un evento imperdibile nel ricco cartellone estivo!

Paolo Belli torna nelle piazze di tutta Italia con tour estivo 2025. Appuntamento a domenica 6 luglio a Pompei (NA) in Piazza Schettini alle 21.00 (ingresso libero).

