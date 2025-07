Vlahovic Juventus a breve l’incontro Ristic-Comolli | tra le opzioni sul tavolo anche queste due soluzioni a sorpresa! Ultime

Il futuro di Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, con un grande punto di svolta imminente. A breve, il suo agente Ristic incontrerà il direttore generale Comolli a Torino, aprendo la porta a decisioni importanti. Tra le possibili soluzioni sul tavolo, spuntano anche due opzioni a sorpresa che potrebbero cambiare le carte in tavola. La strada verso il destino del serbo si fa sempre più intrigante, lasciando i tifosi in trepidante attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo.

Vlahovic Juventus, a breve l’incontro Ristic-Comolli: tra le opzioni sul tavolo anche queste due soluzioni a sorpresa! Le ultime sul futuro del serbo. Dusan Vlahovic potrebbe trovarsi a un bivio riguardo al suo futuro alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo agente, Ristic, è atteso a Torino per un incontro con il direttore generale Damien Comolli. L’incontro servirà a discutere le opzioni per il futuro del centravanti serbo, con due soluzioni principali in campo: la risoluzione anticipata del contratto o un rinnovo ponte per una stagione. Risoluzione anticipata o rinnovo ponte: le opzioni per Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, a breve l’incontro Ristic-Comolli: tra le opzioni sul tavolo anche queste due soluzioni a sorpresa! Ultime

