Inter si pensa già alla prossima stagione | una data per il ritiro – CdS

L'Inter si sta già preparando per la prossima stagione, con l’obiettivo di voltare pagina e dare il via a un nuovo ciclo di successi. Dopo le turbolenze degli ultimi mesi, i nerazzurri pianificano il raduno ufficiale, che potrebbe svolgersi già il 25 luglio. Questa data rappresenta un primo passo verso un futuro ricco di sfide e ambizioni, confermando l’impegno della squadra nel tornare grande.

L’Inter si prepara a voltare pagina e ad aprire ufficialmente un nuovo ciclo. Dopo le settimane turbolente legate all’addio di Simone Inzaghi e il Mondiale per Club, i nerazzurri programmano già la prossima stagione. RADUNO – La prima possibile data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 25 luglio, giorno che potrebbe segnare il raduno ufficiale della squadra in vista della stagione 202526. La scelta della data non è ancora definitiva, ma sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni durante una serie di riunioni operative con Cristian Chivu, neoallenatore della prima squadra. Già nei prossimi giorni dovrà definire assieme allo staff dirigenziale le prime tappe della preparazione estiva, tra test atletici, amichevoli e possibili ritiri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, si pensa già alla prossima stagione: una data per il ritiro – CdS

In questa notizia si parla di: inter - prossima - stagione - data

Calciomercato Inter, il CorSport rivela: «Ecco quale sarà il primo colpo per la prossima stagione! C’è una conferma…» - Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare nel vivo, con il Corriere dello Sport che anticipa il primo colpo per la prossima stagione.

L'INTER PUNTA TUTTO SU CRISTIAN CHIVU Dopo aver incassato il "no" dal Como per Cesc Fabregas e dopo aver compreso la volontà di Patrick Vieira di mantenere la parola data al Genoa per la prossima stagione, l'Inter ha scelto Chivu come candid Vai su Facebook

Lo spareggio tra Napoli e Inter a Roma, le date della prossima stagione: il presidente della Lega svela tutto; Calendario Napoli-Inter a confronto: ultima giornata, eventuale spareggio e finale Champions; Serie A, il calendario 2025-2026: il Napoli debutta a Sassuolo, Inter e Milan entrambe in casa.

Inter-Lecce cambia data: ecco quando si giocherà - Il Lecce, quindi, dovrà osservare una sosta pre natalizia, non scendendo in campo prima di Natale, per poi dover giocare tre gare in una settimana, con la sfida con l’Inter da affrontare o di martedì ... Come scrive pianetalecce.it

Inter, tifosi in allarme per la stagione 25/26: c’è la data di inizio ritiro - Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club ad opera del Fluminense, spunta la data di inizio ritiro per la prossima stagione. Da spaziointer.it