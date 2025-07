Le altre trattative | l’attaccante destinato a partire di nuovo Per la fascia interessa Rao ex Spal Raimondo conteso da Frosinone Carrarese e Spezia Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow

Il mercato del Bologna si anima tra trattative di esperienza e giovani promesse. Mentre si cerca di rinforzare la rosa con colpi a costo zero come Bernardeschi e Immobile, spuntano occasioni interessanti come Emanuele Rao, talento 19enne della Spal. Le sue performance emergono tra le fila dei professionisti e l’interesse di club importanti come Frosinone, Carrarese e Spezia rende il suo futuro ancora più intrigante. L’attenzione si concentra anche su Jallow, in un lunedì ricco di sfide e opportunità .

Nei giorni in cui il Bologna tenta l’affondo per i colpi a costo zero su pedine di esperienza e qualità come Bernardeschi e Immobile, non tralascia quelle che portano a giovani promesse. La Spal non si è scritta alla serie C, i calciatori sono svincolati: tra loro pure Emanuele Rao, che a soli 19 anni ha chiuso la seconda stagione tra i professionisti con 5 reti e 2 assist. Esterno sinistro d’attacco di piede destro, Rao è pure nel giro della nazionale Under 19 e il Bologna ha avviato i contatti. Ci sono però pure Cesena e Napoli e Bari. Fondamentale sarà anche la volontà del giocatore, che in rossoblù sarebbe giovane da far crescere alle spalle dei vari Dominguez, Orsolini e Cambiaghi, aspettando che si definiscanole situazioni in entrata e uscita di Bernardeschi e Ndoye, che il Napoli non molla e il Dortmund ha sondato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le altre trattative: l’attaccante destinato a partire di nuovo. Per la fascia interessa Rao, ex Spal. Raimondo conteso da Frosinone, Carrarese e Spezia. Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow

In questa notizia si parla di: spal - trattative - attaccante - destinato

Empoli, Corsi conferma: Anjorin verso il Torino Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha ufficialmente confermato la partenza di Tino Anjorin, destinato a vestire la maglia del Torino. Intervistato in merito al centrocampista inglese, Corsi ha dichiarato: "Se Vai su Facebook

Le altre trattative: l’attaccante destinato a partire di nuovo. Per la fascia interessa Rao, ex Spal. Raimondo conteso da Frosinone, Carrarese e Spezia. Un altro derby con la Fiorentina per arrivare a Jallow; Mercato, rivivi l'ultimo giorno: Rigoni alla Samp, Darmian al Parma. Colpo Babacar per il Lecce.

Spal, UFFICIALE: preso un attaccante - Calciomercato.com - La Spal comunica di aver perfezionato il tesseramento dell`attaccante Marco Rosafio (classe 1994 ex Lecce, Cittadella), che arriva dalla Reggiana e ha firmato un. Lo riporta calciomercato.com

Spal, UFFICIALE: un attaccante va in Serie C - Calciomercato.com - Attraverso un comunicato ufficiale, la Spal ha annunciato la cessione in prestito annuale di Marco Spina, esterno d`attacco classe 2000, al Gozzano. Come scrive calciomercato.com