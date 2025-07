Piano Italia 5g il target è lontano ma Chigi Infratel e Inwit rassicurano Ecco perché le giustificazioni non reggono

Il Piano Italia 5G, con un target di 232 milioni di euro, sembra ancora lontano, ma le rassicurazioni di Chigi, Infratel e Inwit alimentano speranze di arrivare in porto senza intoppi. Tuttavia, tra promesse e realtà , le criticità emergono: il criterio di controllo dell’estensione del segnale radio, difficile da verificare, solleva dubbi sulla trasparenza e sull’effettiva attuazione del progetto. Ecco perché le giustificazioni finora fornite non reggono del tutto.

Ballano 345 milioni, con il ritardo del Piano Italia 5g. Ma palazzo Chigi, Infratel (la stazione appaltante del gruppo Invitalia) e il colosso privato Inwit (l’esecutore) rassicurano: il traguardo è alla portata senza gravi ostacoli. Tuttavia la toppa appare peggio del buco. Inwit e Infratel accreditano un criterio di controllo molto difficile da verificare: l’estensione chilometrica del segnale radio. Non a caso, il bando di gara ne impone un altro: il numero di aree coperte, molto più facili da conteggiare. Altrimenti, come si contestano eventuali ritardi? La certezza è una: delle 1.385 aree da coprire con internet veloce e senza fili, solo il il 38,63 per cento è ufficialmente concluso, a tre anni dall’inizio dei lavori e ad un anno dalla scadenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piano Italia 5g, il target è lontano ma Chigi, Infratel e Inwit rassicurano. Ecco perché le giustificazioni non reggono

