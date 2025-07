Ti ricordi… Joao Saldanha il giornalista senza paura che inventò il Brasile più forte di sempre

Ricordi João Saldanha, il giornalista senza paura che sognava un Brasile più forte di sempre? La sua storia è un mix di passione, sfide e vittorie, dimostrando che scrivere e guidare la nazionale non sono imprese semplici. Nato 108 anni fa ad Alegrete, città simbolo del Galles, Saldanha ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio brasiliano. Un esempio di coraggio e visione che ancora oggi ispira. E la sua leggenda continua...

“Facile parlare (o scrivere), andare in panchina è un’altra cosa”. C’è chi lo ha fatto però, scrivere e andare in panchina, creando quella che probabilmente è la più forte nazionale di sempre, e vincendo un mondiale (o quasi). Si chiamava Joao Saldanha ed era nato esattamente 108 anni fa ad Alegrete, città agricola, ritenuta “la più gaucha” del mondo. Forse, perché il forse è una costante nella vita di Saldanha. Faccia spigolosa, carattere molto di più. Figlio di un rivoluzionario, da bambino veniva utilizzato per nascondere e contrabbandare armi. A 14 anni la famiglia si trasferisce a Rio: Joao ama il calcio ma anche un sacco di altre cose, dalla politica, all’arte, alla scrittura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it