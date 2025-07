Firenze la rabbia degli operai Dieci ore sotto il sole Impossibile resistere

Firenze, 4 luglio 2025 – La fatica e l’ingiustizia si leggono negli occhi degli operai che, sotto un sole cocente, resistono dieci ore di lavoro senza sosta. Gli episodi di malore e il ricordo dei colleghi caduti in Italia e all’estero alimentano un senso di rabbia e impotenza. Questa giornata segna un punto di svolta: gli operai sono pronti a dire basta, chiedendo rispetto e condizioni degne di un lavoratore.

Firenze, 4 luglio 2025 – “Non si può lavorare così, dalle 9 di stamani sotto al sole. Stacco alle 17, ma ho già detto ai miei titolari che da domani non vengo più, con oggi chiudo. Il malore mica ti avverte, te ne accorgi quando caschi in terra.”. Gli operai dei cantieri fiorentini pensano ai loro colleghi morti in Spagna o, senza andare troppo lontano, a Brahim, ultima vittima di Bologna. E i loro visi si incupiscono. C’è chi addirittura pensa di lasciare l’incarico. Firenze è crivellata di buche e transenne tanto che nei giorni scorsi la sindaca Sara Funaro ha chiesto ai cittadini, intrappolati un giorno sì e l’altro pure in code da psicodramma, di portare pazienza per il bene della città futura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la rabbia degli operai. “Dieci ore sotto il sole. Impossibile resistere”

