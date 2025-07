Padova scatenato | festeggia la B con Papu Gomez e Baselli Il Bari ne prende tre

Padova Scatenato celebra con entusiasmo la vittoria della B, grazie anche alle straordinarie performance di Papu Gomez e Baselli. Intanto, il Bari si riprende con un tris di successi, mentre l'esterno argentino ex Atalanta ha già incontrato il tecnico Andreoletti per pianificare il futuro. In Puglia, Caserta accoglie con novità Dickmann, Pagano e Cerofolini, segnando un nuovo capitolo di crescita e sfide avvincenti.

L'esterno argentino ex Atalanta ha già parlato col tecnico Andreoletti. In Puglia, alla corte di Caserta, arrivano Dickmann, Pagano e Cerofolini.

