Maturità Giacomo Montale e i lumini dei Malavoglia | le gaffe e gli errori degli studenti

Ma anche momenti di genialità e intuizioni sorprendenti che dimostrano quanto gli studenti siano capaci di sorprendere, tra errori inevitabili e qualche spunto brillante. La Maturità 2025, quindi, si conferma come un banco di prova non solo per le conoscenze, ma anche per la capacità di affrontare con ironia e determinazione le sfide dell’esame. Ora va detto che per fortuna ve ne sono...

Lo Statuto Robertino, i Malavoglia che vendono "lumini" e le leggi pubblicate su "La Gazzetta dello Sport" sono tra le migliori gaffe della Maturità 2025. A raccoglierle in una sorta di "report degli orrori" dell'esame di Stato è Orizzonte Scuola che attraverso i social dei docenti ha potuto risalire a una serie di obbrobri storici, letterari, filosofici usciti dalla penna (e dalla bocca) degli studenti. Ora va detto che per fortuna ve ne sono pochi grammaticali e che la maggior parte dei ragazzi se la sta cavando bene. Ma chi – come capita a tutti – scivola sulla classica buccia di banana la fa proprio grossa.

