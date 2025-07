Ternana Capuano e Casasola ai saluti La Salernitana li accoglie a braccia aperte

La Salernitana accoglie con entusiasmo Marco Capuano e Tiago Casasola, protagonisti di un importante rinnovo contrattuale biennale. Dopo aver superato la concorrenza del Pescara, i due giocatori si preparano a portare nuova energia alla squadra, che ora affronta una sfida di rinascita con un budget più contenuto. La piazza è pronta a sostenere questa nuova avventura, consapevole che la forza di una squadra non si misura solo sui nomi.

Contratti biennali alla Salernitana per Marco Capuano e Tiago Casasola, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com. La Salernitana quindi avrebbe avuto la meglio sul Pescara, che aveva chiamato Capuano per un ritorno a casa. Tra i primi a partire c’è anche Tiago Casasola. La piazza deve prepararsi a vedere una Ternana di minore caratura, almeno sulla carta. La notevole riduzione dei sette milioni annui necessari per gli stipendi dei calciatori e il taglio di tutti gli altri costi relativi alla gestione societaria nel suo complesso sono infatti parte fondamentale dell’accordo preliminare stipulato tra l’attuale proprietà della Ternana Calcio e il gruppo interessato alla totale acquisizione del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, Capuano e Casasola ai saluti. La Salernitana li accoglie a braccia aperte

