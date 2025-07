Vita da rider sotto il sole a 34 gradi Noi trattati peggio degli animali E sul bonus | Vengano loro a lavorare

In una città che si surriscalda sotto il sole cocente di 34 gradi, i rider come Y. affrontano sfide sempre più dure, trattati peggio degli animali e senza sostegni adeguati. Aspettando tra l’asfalto bollente e le consegne inesistenti, ci chiediamo: fino a quando continueremo a ignorare la loro lotta? È ora di cambiare prospettiva e riconoscere il valore di chi porta avanti questa frontiera urbana.

“Gli animali stanno meglio di noi, noi siamo trattati peggio”. Y. è un rider di 49 anni. Aspetta la notifica di una consegna da fare sotto l’arco di corso Garibaldi, a Milano. Il termometro segna 34 gradi. E sono solo le 13.30 Nel tardo pomeriggio sono previsti oltre 36 gradi. È in giro dalle undici del mattino ma ha effettuato soltanto tre consegne. “Ieri sono stato per strada undici ore, dalle undici del mattino alle dieci di sera” racconta al Fatto.it. Il bottino? Venticinque euro, lordi. I rider in città sono tanti e con il free login è sempre più difficile ottenere delle corse. E così bisogna stare per strada, senza potersi fermare per poter guadagnare abbastanza per sopravvivere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vita da rider, sotto il sole a 34 gradi. “Noi trattati peggio degli animali”. E sul bonus: “Vengano loro a lavorare”

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

I rider vanno trattati come dipendenti: la Cassazione chiude il caso Foodora.

