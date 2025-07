L’economista Roberts | Il capitalismo non si salverà con l’aumento della spesa in armi e la speculazione in bitcoin

Secondo l'economista Michael Roberts, il futuro del capitalismo non si salverà con l'aumento della spesa in armi o la speculazione in Bitcoin. Con una lunga carriera nella finanza londinese e un profondo impegno nel movimento operaio, Roberts mette in discussione le strategie attuali, invitandoci a riflettere sulle radici profonde dei nostri sistemi economici. Ma quale sarà allora la strada verso un nuovo equilibrio?

Michael Roberts è un intellettuale con una storia professionale insolita. Ha lavorato come economista nella City di Londra, il centro della finanza globale, per oltre 40 anni. Allo stesso tempo, è stato attivista nel movimento operaio per decenni ed è un profondo conoscitore di Marx. Ha scritto diversi libri tra cui “Capitalism in Twenty First century”, “The Great Recession – a Marxist view”, “The Long Depression” e, insieme a Guglielmo Carchedi, “World in Crisis”. Lei hai recentemente parlato di Geonomics, ovvero del cambio del paradigma nelle relazioni internazionali in cui non è più la politica ad essere subordinata all’economia ma il contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it