Asensio in Serie A | dalla Francia trattativa avviata col PSG

Marco Asensio potrebbe presto tornare in Italia, questa volta in Serie A, dopo aver fatto il suo ritorno al PSG dalla Premier League. L’ex Real Madrid, che ha già sfiorato l’Inter in passato, è al centro di una trattativa con i parigini e potrebbe rappresentare un colpo interessante per il campionato italiano. La sua esperienza e talento potrebbero infiammare nuovamente il mercato nostrano, aprendo nuove prospettive per le squadre alla ricerca di qualità e imprevedibilità .

Lo spagnolo ex Real è tornato al PSG dopo il prestito all’Aston Villa. A gennaio avrebbe potuto prenderlo l’Inter Marco Asensio in Serie A, sfiorata più volte in carriera. L’ultima a gennaio, quando lo spagnolo fu offerto anche all’ Inter dal suo agente Jorge Mendes. I nerazzurri non poterono affondare il colpo vista l’impossibilità di piazzare altrove almeno uno tra Correa e Arnautovic. (LaPresse) – Calciomercato.it Il trequartista maiorchino si è poi trasferito all’ Aston Villa con la semplice formula del prestit o. Non male la breve esperienza in Premier: 8 gol e 1 assist. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Asensio in Serie A: dalla Francia, trattativa avviata col PSG

