Cer | contributi ai comuni sotto i 50 mila abitanti

Se sei un comune con meno di 50.000 abitanti, questa è la tua occasione: il nuovo bonus fino al 40% copre i costi per impianti di Comunità Energetiche Rinnovabili, ampliando così il sostegno alle aree più piccole. Dopo l’estensione a quasi tutti i comuni, escluso il capoluogo di Bergamo, ora puoi puntare su progetti sostenibili che riducono i costi e promuovono l’autonomia energetica. Non perdere questa opportunità di crescita verde!

Esteso l’aiuto a fondo perduto fino al 40% del costo per impianti di Comunità energetiche rinnovabili. Prima era riservato ai centri con meno di 5mila abitanti, ora in provincia di Bergamo è escluso solo il capoluogo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cer: contributi ai comuni sotto i 50 mila abitanti

In questa notizia si parla di: abitanti - contributi - comuni - sotto

APPROVATO IL BANDO PER VALORIZZARE LE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE NEI BORGHI E NEI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI: CONTRIBUTI FINO A 50.000 EURO L’obiettivo di questo bando Vai su Facebook

Cer: contributi ai comuni sotto i 50 mila abitanti; Bonus bebè; Estensione del contributo PNRR per impianti in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Entra in vigore il decreto Cer: estesa l’agevolazione del 40% - Pubblicato sul sito del Mase il provvedimento: i contributi a fondo perduto estesi ai Comuni sotto i 50mila abitanti ... Si legge su giornaledibrescia.it

Bonus Autoconsumo PNRR: contributo del 40% per chi abita in Comuni sotto i 5 mila abitanti - Ediltecnico.it - L’incentivo non è invece cumulabile con contributo del 40% per l’installazione previsto per i Gruppi che realizzano impianti destinati all’autoconsumo nei paesi con meno di 5. Segnala ediltecnico.it