LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton e la Ferrari cercano una risalita Si parte alle 13.30

Benvenuti alla nostra diretta live dal Gran Premio di Gran Bretagna 2025, un appuntamento imperdibile nel cuore di Silverstone! Mentre Hamilton e la Ferrari cercano di risalire la classifica, i motori sono pronti a scaldarsi alle 13:30 per le prove libere. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e numeri che raccontano questa emozionante giornata di Formula 1. Non perdete neppure un secondo di questa corsa alla vetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv e in streaming – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Numeri e statistiche del GP di Gran Bretagna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sullo storico tracciato di Silverstone assisteremo a un day-1 importante per i piloti e i team nella definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Grandi attese per la Ferrari e Lewis Hamilton. La Rossa in Austria ha ottenuto il podio con il monegasco Charles Leclerc, immediatamente davanti al Re Nero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton e la Ferrari cercano una risalita. Si parte alle 13.30

