Usa la Camera approva la maxi legge di bilancio | tagli ai ricchi e aumento del debito

La Camera degli Stati Uniti ha appena approvato la controversa maxi legge di bilancio, nota come "Big Beautiful Bill". Tra tagli ai ricchi e aumento del debito, questa misura segna un cambiamento significativo nella politica fiscale americana. Ora, il provvedimento passa sotto l’occhio attento di Trump, che dovrà decidere se firmarla o meno. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni profonde sull’economia globale.

La misura denominata "Big Beautiful Bill" ora dovrĂ passare per la firma di Trump L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Usa, la Camera approva la maxi legge di bilancio: tagli ai ricchi e aumento del debito

In questa notizia si parla di: camera - approva - maxi - legge

Meloni spinge per i centri migranti in Albania, la Camera approva la fiducia - Oggi la Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul provvedimento che prevede la creazione di centri migranti in Albania, un passo significativo nella politica migratoria italiana.

Camera approva maxi-legge fiscale, #Trump: "Big Beautiful Bill lancerĂ Usa come un razzo" Vai su X

BREAKING NEWS - LA CAMERA APPROVA IN VIA DEFINITIVA LA MAXI-LEGGE DI SPESA VOLUTA DA TRUMP CON DUE SOLI VOTI REPUBBLICANI CONTRARI Il pacchetto da migliaia di miliardi di dollari include tagli fiscali permanenti, maggiori fondi pe Vai su Facebook

La Camera approva la maxi legge di bilancio Usa, ora la firma di Trump; Camera approva maxi-legge fiscale, Trump: Big Beautiful Bill lancerĂ Usa come un razzo; Maxi legge spesa Trump, la Camera approva.

La Camera approva la maxi legge di bilancio Usa: ora la firma di Trump - La Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera definitivo alla legge di bilancio fortemente voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che l'ha definita “Big Beautiful Bill”. Come scrive msn.com

Usa, Camera approva maxi-legge fiscale di Trump 'Big Beautiful Bill' - Il disegno di legge, fortemente voluto dai repubblicani e dal presidente Donald Trump, rappresenta un pilastro della nuova agenda ... Scrive tg24.sky.it