Incendio a Cherasco vicino Cuneo distrugge una palazzina famiglie evacuate | all' interno un cane e un gatto

Un terribile incendio a Cherasco, vicino a Cuneo, ha devastato una palazzina di due piani, costringendo le famiglie a fuggire in fretta e furia. All’interno dell’edificio si trovavano anche un cane e un gatto, rimasti vittime delle fiamme. La comunità è sconvolta da questa tragedia che evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione e della prontezza nei soccorsi. Restate con noi per scoprire come si sta cercando di affrontare questa emergenza.

Una palazzina di due piani è andata in fiamme a Cherasco, nel Cuneese, costringendo due famiglie all'evacuazione: morti nell'incendio due animali.

Cuneo, incendio in una palazzina a Cherasco - Un incendio improvviso ha scosso Cherasco, nel cuore del Cuneese, mettendo in allerta le squadre di emergenza.

