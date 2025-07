la prima squadra riparte da maurizio mitra

nuova stagione, ha deciso di affidarsi nuovamente all’esperienza e alla passione di Maurizio Mitra, il tecnico che saprà guidare i nostri ragazzi verso traguardi ambiziosi. Con questa scelta, l’Aurora Montaione si prepara a scrivere un nuovo capitolo all’insegna di determinazione e crescita. La squadra riparte con entusiasmo, pronta a dimostrare il proprio valore e a sorprendere tutti.

La stagione dell’Aurora Montaione si era conclusa senza sorprese: un ottavo posto nel girone G di Seconda Categoria, ben lontani dalle zone pericolose della retrocessione, ma anche a 10 lunghezze dalla zona play-off. In questi giorni, però, la dirigenza si è attivata per cambiare ritmo e dare continuità, fiducia e solidità a quanto costruito negli ultimi anni. È per questo che il diesse Roberto Simoncini, confermato nel ruolo anche per la prossima stagione, ha annunciato l’ingaggio di Maurizio Mitra come nuovo allenatore della prima squadra. Mitra è un volto già noto e amato a Montaione, anche per avere indossato la maglia da calciatore fino all’anno scorso: una figura che porta con sé esperienza, personalità e una visione del calcio maturata sui campi di tutta la Toscana fino a pochissimo tempo fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it