Maxi sequestro da 30 Milioni di Euro a Messina | Coinvolti 2 professionisti ritenuti socialmente pericolosi

Un maxi sequestro da 30 milioni di euro scuote Messina, coinvolgendo due professionisti considerati socialmente pericolosi. L'operazione della Guardia di Finanza, su mandato della Procura, evidenzia l'importanza della lotta alla criminalità economica e all'illegalità. Restate aggiornati con DayItalianews per scoprire tutti i dettagli di questa complessa indagine e le implicazioni per la città.

Operazione della Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Messina. La Guardia di Finanza di Messina, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, ha eseguito un imponente sequestro patrimoniale nei confronti di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in base al Codice Antimafia. Il provvedimento è nato da una richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Messina. Indagini su un ex avvocato e un legale attivo nel messinese. Il sequestro è il risultato di approfondite indagini patrimoniali che hanno riguardato: Un ex avvocato originario di Messina, attualmente affidato ai servizi sociali.

