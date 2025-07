David Juventus | dall’arrivo a Malpensa alle visite mediche l’agenda completa del suo primo giorno in bianconero

L’arrivo di Jonathan David a Torino segna il primo passo di una nuova avventura con la Juventus, creando grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Dalla sua atterraggio a Malpensa alle visite mediche presso il J Medical, ogni momento del suo primo giorno è stato pianificato con cura per garantire un inizio senza intoppi. Ma cosa lo aspetta nel suo debutto ufficiale in bianconero? Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata cruciale.

David Juventus: dall’arrivo a Malpensa in mattinata alle visite mediche presso il J Medical, l’agenda completa del suo primo giorno in bianconero. Jonathan David si appresta a iniziare la sua avventura con la Juve. Nella mattinata odierna, l’attaccante canadese atterrerà presso l’aeroporto di Malpensa. Dopo il suo arrivo, David si dirigerà verso Torino, dove, a bordo di un van, raggiungerà il centro medico per sottoporsi alle visite mediche di routine. La giornata di oggi segnerà una tappa fondamentale per il futuro di David, che, dopo aver completato gli accertamenti, procederà con la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus: dall’arrivo a Malpensa alle visite mediche, l’agenda completa del suo primo giorno in bianconero

