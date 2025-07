Evasione fiscale da 10 milioni di euro | arrestati due commercianti di auto di lusso

In un'operazione che ha scosso il mondo del commercio di auto di lusso, le forze dell'ordine hanno smascherato un'evasione fiscale da 10 milioni di euro. Due commercianti di auto di alta gamma sono stati arrestati a Varese, segnando un importante passo nella lotta all'economia sommersa.

Varese, 4 luglio 2025 – A conclusione dell'operazione di polizia economico-finanziaria denominata “Vortex Italia”, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, su delega della Procura della Repubblica Europea presso la sede di Milano (EPPO), hanno arrestato i due principali indagati oltre a dare esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, anche su beni di valore equivalente, per un totale di circa 3.500.000 euro, provvedimenti emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese. L’indagine. L’attivitĂ Â investigativa trae origine dalla collaborazione istituzionale, coordinata dalla sede centrale della Procura Europea (Eppo) Lussemburgo e sviluppata tra l'Ufficio Eppo di Milano (che ha delegato il Gruppo Guardia di Finanza di Varese, quale Polizia Giudiziaria) e l'Ufficio Eppo di Francoforte (che ha delegato l'Ufficio di Investigazione Fiscale di Stoccarda, quale Polizia Giudiziaria), con il coinvolgimento degli Organi Collaterali cechi, bulgari e croati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Evasione fiscale da 10 milioni di euro: arrestati due commercianti di auto di lusso

