I risultati del Torneo Mundial Il calcio a 5 spadroneggia

Il Torneo Mundial di calcio a 5 sta conquistando l’Italia, con partite entusiasanti e risultati sorprendenti. Le squadre si sfidano con passione nelle prime fasi, dimostrando talento e spirito sportivo. Dopo la terza giornata, le classifiche si delineano e il livello si alza, promettendo un torneo ricco di emozioni. Ecco tutti i risultati: nel Girone A, lo Sporting Gomma batte 5-1 il Gallotasaray grazie alle doppiette di Ceccarini e Colella e al gol di...

Prosegue il Torneo Mundial, la manifestazione di calcio a 5 amatoriale promossa dall' Opes Toscana Calcetto. Le squadre partecipanti, in questa prima fase, sono divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno e si affrontano in cinque giornate. Nei giorni scorsi si è conclusa la terza giornata. Ecco tutti i risultati. Nel Girone A, lo Sporting Gomma batte 5-1 il Gallotasaray grazie alle doppiette di Ceccarini e Colella e al gol di Bentivoglio. Per il Gallotasaray va a segno solo Santini. Nell'altro match, il Masterfurios supera 7-4 il Real Madrink, che segna con Lushi (doppietta), Ballhysa e Paciscopi Rosa.

