Chiusura e restituzione del plico d’esame di Stato e adempimenti finali della Commissione | in allegato il modello del verbale

La conclusione dell’Esame di Stato rappresenta un momento cruciale per garantire la corretta gestione della documentazione ufficiale. La chiusura del plico e la sua restituzione al dirigente scolastico sono passaggi fondamentali nel rispetto della normativa vigente e delle prassi amministrative consolidate. In allegato, trovate il modello del verbale per facilitare tutte le operazioni finali. Scopriamo insieme i principali adempimenti per concludere con successo questa importante fase.

La fase conclusiva dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione prevede, al termine delle operazioni d’esame, la chiusura del plico contenente la documentazione ufficiale e la sua formale restituzione al dirigente scolastico o a un suo delegato. Di seguito si riportano gli adempimenti richiesti alla Commissione secondo la normativa vigente e la prassi amministrativa consolidata L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

