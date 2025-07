Emergenza caldo così le città si ritrovano piazze nuove di zecca ma senza alberi né riparo I casi più eclatanti a Roma e Milano | Soluzioni non lungimiranti

L'emergenza caldo si fa sentire in modo sempre più acuto nelle nostre città, dove nuove piazze sfoggiano arredi moderni ma mancano degli elementi più essenziali: gli alberi. Roma e Milano sono esempi lampanti di soluzioni temporanee e poco lungimiranti che ignorano il valore delle piante nel contrastare le isole di calore. È ora di ripensare l'urbanistica, perché un verde ben integrato può fare la differenza tra città soffocanti e ambienti vivibili.

Piazze nuove di zecca senza la minima ombra, fusti secolari sostituiti da alberelli alti poco più di un metro e mezzo, luoghi di ritrovo con panchine incandescenti per tutto il giorno. Si parla da anni di isole di calore e di come combatterle, eppure anche nelle grandi città, quelle più esposte, certi interventi di riqualificazione lasciano interdetti. Come è possibile rifare una piazza da capo, senza piantare neppure un albero? O eliminare pensiline davanti a una stazione? C’è sempre un’apparente ragione: le imposizioni della sovrintendenza, i limiti urbanistici, scelte distanti dai piani del verde adottati dalle amministrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it