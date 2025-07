Italia weekend tra pioggia e sole | sabato instabile domenica più serena

Pronti a scoprire cosa ci riserva il tempo durante il weekend in Italia? Tra pioggia e sole, le condizioni meteo cambieranno gradualmente, regalando momenti di instabilità e schiarite. Sabato sarà caratterizzato da temporali nel Centro-Sud, mentre domenica si prevede un miglioramento quasi ovunque. Rimanete aggiornati e pianificate al meglio le vostre uscite: il meteo vi sorprenderà!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta gialla in alcune regioni, sabato instabile. Domenica migliora quasi ovunque. Il fine settimana del 5 e 6 luglio sarà segnato da condizioni meteo altalenanti sull’intero territorio nazionale. Sabato caratterizzato da instabilità e rovesci temporaleschi, soprattutto nel Centro-Sud. Domenica più stabile, con schiarite diffuse e temperature in lieve calo. Sabato: instabilità diffusa e temporali pomeridiani. La giornata di sabato sarà dominata da una circolazione instabile che coinvolgerà gran parte della penisola. Le ore centrali del giorno porteranno rovesci e temporali a carattere sparso, soprattutto sulle aree interne del Centro e in diverse zone del Sud, Sicilia compresa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com