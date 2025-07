Tasso variabile o fisso cosa conviene a luglio 2025

Se stai considerando un mutuo a luglio 2025, la scelta tra tasso fisso e variabile dipende dalle tue prospettive di mercato e dalla tua tolleranza al rischio. Mentre i tassi fissi continuano a salire moderatamente in linea con l’Irs a 20 anni, i variabili sono in lieve discesa, offrendo opportunità interessanti. Chi cerca sicurezza può puntare sui fissi, ma chi preferisce margini di manovra potrebbe trovare vantaggioso il variabile. La domanda è: quale opzione si adatta meglio alle tue esigenze?

Cosa ci si aspetta a luglio sul piano dei tassi? Continua la lieve crescita dei fissi, in linea con l’andamento dell’Irs a 20 anni, che prosegue la sua salita moderata. Mentre i variabili continuano a scendere, rimasti invariati per mesi e che ora invece iniziano a calare. Chi cerca oggi un mutuo a tasso fisso può ottenere un Tan attorno al 3,2-3,5% per durate a 20 o 30 anni, mentre i tassi variabili partono da circa il 3,0%, ma con margini di ulteriore ribasso se il ciclo dei tagli Bce dovesse continuare. La differenza, quindi, si assottiglia, e il variabile torna ad attrarre chi è disposto ad accettare una certa dose di rischio, soprattutto in ottica di risparmio nei primi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tasso variabile o fisso, cosa conviene a luglio 2025

