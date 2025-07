Dumfries cambia agente | Mendes può portarlo al Barcellona in 10 giorni Le ultimissime

Il futuro di Denzel Dumfries si infiamma: con Mendes come nuovo agente, le ultime voci svelano un possibile trasferimento al Barcellona in appena 10 giorni. A pochi giorni dalla scadenza della clausola rescissoria, l’olandese rischia di cambiare maglia, catturando l’attenzione di uno dei club più ambiziosi d’Europa. Le trattative sono intense e il countdown è già partito: resterà tutto invariato o il mercato riserverà sorprese? Solo il tempo dirà .

sul futuro dell’olandese. Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter è appeso a un filo, o meglio, a una clausola rescissoria che agita il mercato nerazzurro. Mancano ormai solo 11 giorni alla scadenza del 15 luglio, data entro cui un club estero può acquistare il laterale olandese per soli 25 milioni di euro. Una cifra considerata un’occasione d’oro per uno dei migliori esterni destri d’Europa della scorsa stagione, un giocatore capace di spostare gli equilibri con la sua energia e la sua forza fisica. La clausola da 25 Milioni: un’occasione sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries cambia agente: Mendes può portarlo al Barcellona in 10 giorni. Le ultimissime

