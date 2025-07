Trump-Putin la pace in Ucraina è ancora lontana

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Telefonata con Trump, Putin: Non rinunceremo ai nostri obiettivi. Il tycoon: Nessun progresso - Il presidente Usa: Continuiamo a dare armi all'Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 3 luglio. Trump: “Ho detto a Putin che non sono contento. Ancora armi a Kiev”; Ucraina, Putin a Trump: «Non arretriamo». Blitz di Zelensky in Ue.

Trump: 'Nessun progresso sull'Ucraina con Putin, continuiamo a dare armi a Kiev' - Il leader del Cremlino al presidente Usa: 'Non arretriamo'. Lo riporta ansa.it

La telefonata più dura. Putin: “Sull’Ucraina non arretro”. E Trump protesta: “Non sono contento” - Il capo del Cremlino: “Non rinuncio ai miei obiettivi”. repubblica.it scrive