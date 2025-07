Cemento e asfalto stanno consumando il verde di Roma La nostra campagna per il suolo e il futuro della città

Cemento e asfalto stanno inghiottendo il verde di Roma, minacciando il nostro futuro e la qualità della vita. Ma ti sei mai chiesto cosa rappresenta davvero il suolo? Quel sottile strato di terra che ci sostiene, alimenta e dà vita a tutto ciò che conosciamo. È il cuore pulsante del nostro territorio, e merita la nostra attenzione e cura. Perché il suolo è il fondamento di un domani più sostenibile.

a cura di Anna Breda e Emanuele Genovese Ci pensi mai al suolo? Quegli strati sovrapposti studiati a scuola, su cui camminiamo, guidiamo, abitiamo, non stanno solo lì sotto i nostri piedi. Quasi tutto ciò che ci circonda, dal cibo che mangiamo ai materiali con cui costruiamo, viene dal suolo, grazie alla sua capacità di produrre biomassa, di trasformare in vita ciò che è morto. Assume un ruolo fondamentale anche nella gestione del ciclo dell’acqua e nell’ assorbimento di CO2 (se in buona salute, in caso contrario la emette), potenzialità importantissime nel contesto della crisi climatica che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it