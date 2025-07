Elisa Isoardi | Non rifarei l'Isola sono aziendalista Ho sposato la Rai non penso mai alla maternità

Elisa Isoardi, volto noto della tv italiana, si prepara a tornare su Rai1 con "Bar Centrale" in autunno, portando con sé l’esperienza di programmi come "Linea Verde" e "La prova del Cuoco". Il suo grande sogno? Presentare il Festival di Sanremo. Tuttavia, non rifarebbe più l’Isola dei Famosi: per lei, un tradimento alla Rai. La sua vita privata? Sposata con la tv, non pensa alla maternità. Continua a leggere per scoprire di più.

In autunno Elisa Isoardi torna su Rai1 con Bar Centrale. In passato è stata volto di programmi come Linea Verde e La prova del Cuoco. Il suo sogno è "presentare il Festival di Sanremo". Oggi non rifarebbe l'Isola dei Famosi: "Mi sembra un tradimento rispetto alla Rai, sono aziendalista dentro". E sulla vita privata: "Sono sposata con la Rai, non penso mai alla maternità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - elisa - isoardi - isola

Lerry Gnoli: «La morte di Elisa Spadavecchia è colpa mia, ho fatto retromarcia e l'ho travolta. Me ne sono accorto dalle urla» - La tragica morte di Elisa Spadavecchia segna un momento doloroso per la comunità di Cervia e solleva interrogativi sulla sicurezza sulle spiagge italiane.

La Rai annuncia le novità del Daytime per la prossima stagione televisiva. Debuttano Unomattina News con Tiberio Timperi, in sinergia con il Tg1, e Bar centrale con Elisa Isoardi nel sabato pomeriggio. Confermati Matano, Daniele e Balivo nei rispettivi progr Vai su Facebook

Elisa Isoardi: Non rifarei l'Isola, sono aziendalista. Ho sposato la Rai, non penso mai alla maternità; Elisa Isoardi, la foto senza filtri e ritocchi conquista i fan: Pregi e difetti ti rendono unica; «L'Isola dei Famosi 2021»: l'abbandono (inaspettato) di Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi: “Non rifarei l’Isola, sono aziendalista. Ho sposato la Rai, non penso mai alla maternità” - In passato è stata volto di programmi come Linea Verde e La prova del Cuoco ... Lo riporta fanpage.it

Elisa Isoardi: «All'Isola sono rinata. Ho ritrovato anche mia madre e mio fratello» - Il Messaggero - Elisa Isoardi si racconta in esclusiva a 'Gentè, nel numero in edicola da domani, dopo essere rientrata dall'Isola dei famosi, lasciata per un incidente all'occhio. Si legge su ilmessaggero.it