Torino che colpo | l’ha soffiato alla Roma Gasperini beffato

Il Torino sorprende ancora una volta, soffiando alla Roma il talento desiderato da Gasperini. Un colpo di mercato che scuote la Serie A, dimostrando che i granata sono pronti a fare la loro voce forte nel panorama calcistico italiano. Tra sorprese e conferme, questa stagione ci regala storie di riscatto e ambizione. E chissà quali altre gemme nascosta ci riserverà il campionato…

C'era un nome nella lista dei desideri di Gasperini, ma il Torino ha anticipato tutti. Acquisto importante di un calciatore molto ambito in Serie A. In questa stagione ne sono venuti fuori parecchi, anche da squadre che poi alla fine sono retrocesse. Profili interessanti, che hanno fatto vedere cose serie alla loro prima vera annata in Serie A. Un po' a sorpresa, un po' perché in certi contesti ti buttano dentro e devi nuotare. Alcuni sono finiti sul taccuino di mezza Serie A. Uno, in particolare, era entrato da tempo nel radar di Gian Piero Gasperini.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor torna domenica a Torino per iniziare a preparare il Mondiale per Club, ma l’idea Gasperini avanza…Prima mossa bianconera! - La Juventus si prepara a un weekend decisivo: Tudor torna a Torino per impostare la strategia in vista del Mondiale per Club, ma le voci su Gasperini si fanno sempre più insistenti.

Calciomercato Torino – Accordo Cairo-Gasperini? Doppio colpo dalla Roma - MSN - Il Torino non ha intenzione di perdere tempo ed anzi sta provando a trovare un accordo con i giallorossi per un doppio colpo: i dettagli. Si legge su msn.com

Torino, colpo a sorpresa: è fatta per un difensore - Colpo a sorpresa del Torino che è ormai a un passo da Saba Sazonov, difensore centrale in arrivo a titolo definitivo dalla Dinamo Mosca. Come scrive calciomercato.com