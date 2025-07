Calciomercato Genoa chiusi due colpi! Dal Benfica arriva Tengstedt per l’attacco mentre dal Real Madrid ecco Obrador!

Il calciomercato del Genoa si infiamma con due importanti colpi di scena! I rossoblù hanno concluso affari strategici, accogliendo in squadra Casper Tengstedt dal Benfica, promettente attaccante danese, e Rafa Obrador dal Real Madrid, giovane terzino spagnolo. Questi acquisti rafforzano il progetto tecnico e infondono nuova linfa alla squadra. La sessione di mercato prosegue con grande fermento: scopriamo insieme come questi talenti potranno cambiare le sorti del Genoa!

Doppio colpo di mercato per il Genoa, che nella giornata di giovedì ha chiuso due operazioni in entrata: in rossoblù arrivano Casper Tengstedt, attaccante danese classe 2000, e Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo nato nel 2004. Le operazioni, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, chiusi due colpi! Dal Benfica arriva Tengstedt per l’attacco, mentre dal Real Madrid ecco Obrador!

In questa notizia si parla di: tengstedt - genoa - calciomercato - chiusi

Doppio colpo in entrata del #Genoa, il grifone ha chiuso per #Tengstedt e #Obrador. Arrivano rispettivamente da #Benfica e #RealMadrid. #Calciomercato #transfers. [@DiMarzio] Vai su X

Siegrist Resta al Genoa! Niente Toljan! Arriva la conferma: il portiere Benjamin Siegrist rimane al Genoa! Contemporaneamente, sembra che sia saltato l'accordo per l'arrivo di Jeremy Toljan. #Genoa #Siegrist #Calciomercato #transfer #Grifone #Se Vai su Facebook

Doppio colpo Genoa: in arrivo Tengstedt e Obrador; Genoa vicino al doppio colpo: Obrador e Tengstedt in arrivo; Genoa, doppio colpo in entrata: ecco Tengstedt e Obrador.

Genoa, doppio colpo in entrata: in arrivo Tengstedt dal Benfica e Obrador dal Real Madrid - I rossoblù hanno chiuso due colpi in entrata: in arrivo Casper Tengstedt dal Benfica e Rafa Obrador dal Real Madrid. Scrive sport.sky.it

Doppio colpo Genoa: intesa col Benfica per Tengstedt, in arrivo anche Obrador - C’è una bozza d’intesa con il Benfica per il prestito con diritto di riscatto di Casper Tengstedt, attaccante danese ... Riporta gianlucadimarzio.com