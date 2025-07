team ritmica girasole pioggia di medaglie

Nelle Allieve 2 fa salti di gioia la squadra del Team Ritmica Girasole, che con passione e dedizione ha portato a casa un grande bottino di medaglie e riconoscimenti. La loro brillante performance a Ginnastica in Festa Summer Edition 2025 di Rimini testimonia il talento e l’impegno di queste giovani atlete, pronti a scrivere nuove pagine di successo nel mondo della ginnastica ritmica. Un trionfo che conferma la loro eccellenza e il futuro promettente.

Presente al Ginnastica in Festa Summer Edition 2025 di Rimini anche il Team Ritmica Girasole, che si è distinto in questa prestigiosa vetrina, portando in gara ben 17 ginnaste, ben preparate dalle allenatrici Alice Martinelli e Chiara Conforti supportate da Rebecca Del Freo, ed ha conquistato 2 titoli nazionali, 2 medaglie d’argento, una medaglia di bronzo e 10 finali riservate alle migliori dieci ginnaste. Nelle Allieve 2 fa salti di gioia la piccola Gioia Morra che, che nella cat.LB1, centra il titolo Nazionale nell’All-around ed, in finale, ottiene anche il titolo nazionale al Corpo Libero ed il bronzo alla palla, prevalendo su ben 224 ginnaste mentre la sua coetanea Anna Petrocchi è finalista e Vice-Campionessa al nastro nella categoria LC1, confermando la sua continua crescita sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it