Juventus il futuro dipende da Exor e Vlahovic | 676 milioni di euro per il bilancio

Con l'eliminazione dal Mondiale per Club si è chiusa la stagione della Juventus, una chiusura anomala considerando che dopo pochi giorni si aprirĂ una nuova annata calcistica. E infatti già è fatta per il nuovo attaccante dei bianconeri, Jonathan David. Un arrivo a parametro zero e quindi apparentemente senza costi che pone di nuovo l'accento sulla situazione economica della Vecchia Signora. Dopo l'addio Cristiano Giuntoli e il nuovo corso targato dal duo Damien Comolli e Giorgio Chiellini, scelti da John Elkann per voltare pagina, i tifosi si interrogano sulle possibilitĂ che la societĂ può avere sul fronte calciomercato e su come il bilancio possa pesare per costruire una squadra in grado di nuovo di vincere.