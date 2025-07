running giacobazzi si impone nel vertical ospitaletto cordazzo vittoria e record nella gara femminile

ha ispirato molti atleti a sfidare se stessi in uno scenario mozzafiato. La quinta edizione del Vertical Ospitaletto si conferma così come un imperdibile appuntamento, portando entusiasmo e record alla comunità sportiva locale.

Una vittoria al maschile con un tempo di poco più alto rispetto al primato, una al femminile con tanto di record: la quinta edizione del Vertical Ospitaletto, gara podistica Fidal regionale, può dirsi ben riuscita sia a livello agonistico che di organizzazione, essendo passata dai 67 partecipanti dell'edizione zero del 2018 agli oltre 180 che si sono sfidati mercoledì. L'idea originale era quella di far conoscere il percorso di allenamento che Renzo Finelli ha proposto negli anni ai suoi campioni, fra cui spiccano Stefano Baldini e Massimiliano Ingrami, e l'obiettivo per i più veloci era quello di battere il tempo di 24'52" di Pasquale Selvarolo, mentre per gli altri era quello di sfidarsi sui 7,2 km tra le colline di Castelvetro, con quasi 400 metri di salita fino a Ospitaletto.