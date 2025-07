Wimbledon i pronostici di venerdì 4 luglio | tutti i vincenti

Venerdì 4 luglio si apre un emozionante terzo turno a Wimbledon, con match che promettono grandi sorprese e pronostici incerti. I nostri esperti svelano le previsioni dei vincenti di oggi, offrendo spunti per chi vuole seguire da vicino gli sviluppi del torneo più prestigioso del tennis. Riusciranno le teste di serie a confermare il loro valore o le sorprese prenderanno il sopravvento? Scopriamolo insieme, perché ogni partita potrebbe riscrivere le sorti di Wimbledon.

Wimbledon: ecco i pronostici dei match in programma oggi, venerdì 4 luglio: i vincenti dei terzi turni per una quota succulenta Terzi turno di Wimbledon. Prima dell’approdo agli ottavi di finale. E ci sono diverse partite in programma, ovvio, alcune appaiono già indirizzate, alcune un po’ meno. (Lapresse) – Ilveggente.it Certo, fino al momento, sia nel tabellone maschile che in quello femminile le sorprese non sono di certo mancate. Anzi, alcuni big hanno già salutato l’erba londinese, altri hanno avuto e sembra possano avere fino alle semifinali, almeno, un percorso facile, netto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it