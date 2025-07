Giorgia Meloni | Italia e Usa parlano la stessa lingua; una volta di più L' Italia si conferma colonia della civiltà del dollaro

Giorgia Meloni, leader del governo italiano, sottolinea spesso come Italia e USA condividano valori e obiettivi comuni. Tuttavia, le sue parole rivelano anche una realtà complessa: l’Italia sembra ancora troppo legata agli interessi di Washington, confermando il ruolo di colonia della civiltà del dollaro. Una dinamica che solleva domande sulla sovranità del nostro Paese e sul suo futuro nel contesto globale.

Parole surreali, che ribadiscono la subalternità dell'Italia rispetto a Washington Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano ed esponente della destra bluette neoliberale, filobancaria, filoatlantista e filoisraeliana, ha recentemente dichiarato che gli Stati Uniti d'America e l'Itali.

