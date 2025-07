Palestre alle società Il bando della Provincia

Se sei un ente promozionale, una federazione sportiva del Coni o un'associazione desiderosa di offrire attività sportive nella provincia di Prato, questa è la tua occasione! La Provincia ha aperto il bando per l’uso in autogestione delle palestre provinciali per la stagione 2025/2026. Non perdere tempo: le domande devono essere presentate entro le ore 13 di lunedì 21 luglio, e potresti contribuire a promuovere lo sport nel territorio.

La Provincia di Prato ha emesso un avviso pubblico per concedere in uso, nella forma dell'autogestione, gli spazi nelle palestre provinciali per la stagione sportiva 20252026. Il termine per la presentazione delle domande di utilizzo delle palestre provinciali in orario extrascolastico è stabilito entro e non oltre le ore 13 di lunedì 21 luglio. Possono presentare domanda gli enti promozionali, le Federazioni sportive del Coni, le associazioni e società sportive; non saranno invece accettate le domande presentate da associazioni che hanno come soci altre associazioni sportive dotate di loro autonomia giuridica.

